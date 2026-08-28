Guía para afiliarte voluntariamente al IMSS como trabajador independiente

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Exhiben a trabajadora del IMSS por trato a adulto mayor. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores independientes pueden sumarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del pago de cuotas, cuyo monto se calcula de acuerdo con la ocupación de la persona y los días de aseguramiento.

El IMSS tiene un esquema de aseguramiento Personas Trabajadoras Independientes (PTI), diseñado para quienes trabajan por cuenta propia y no tienen un patrón que les brinde seguridad social.

Además de obtener la seguridad social, las personas incorporadas al IMSS como trabajadores independientes pueden hacer aportaciones a su subcuenta de vivienda y tener un ahorro para el retiro.

¿Qué trabajadores entran en este esquema?

De industrias familiares

Profesionales

Comerciantes en pequeño

Artesanos

Personas trabajadoras no asalariadas

Trabajadores independientes del campo.

Mexicanos en el extranjero sin patrón en México

La incorporación al IMSS como trabajador independiente puede ser individual o colectiva. La individual se realiza con la solicitud correspondiente y el pago de cuotas obrero-patronales, de acuerdo con el procedimiento interno.

En cambio, la incorporación colectiva requiere una persona moral legalmente constituida con la que exista un interés jurídico y contempla un mínimo de 25 personas.

¿Cuánto cuesta incorporarse al IMSS como trabajador independiente?

No existe una cuota única a pagar para afiliarse de forma voluntaria al IMSS. El instituto tiene un simulador de cuotas que calcula el importe conforme a la ocupación de la persona y los días del mes de aseguramiento.

Además, existe una cuota anual de 20 mil 538 pesos, vigente a partir del 1 de febrero del 2026, para determinados aseguramientos, entre ellas la modalidad 44, correspondiente a:

Trabajadores profesionales

Comerciantes en pequeño

Artesanos

Demás personas no asalariadas

¿Qué documentos necesitas?

Para la incorporación por internet, se necesita:

CURP

RFC

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal

Código postal

¿Cómo incorporarse al IMSS como trabajador independiente?

Ingresa al portal de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS y proporciona los datos solicitados. Usa el simulador para saber el importe de las cuotas conforme a tu ocupación. Confirma el trámite y obtén línea de captura para realizar el pago y formalizar tu incorporación.

Además, el trámite puede realizarse de forma presencial en una Subdelegación del IMSS.

Importante: Si una persona fue dada de baja por un patrón y quiere continuar cotizando bajo el esquema específico de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, el IMSS contempla un trámite distinto, conocido como Modalidad 40.

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