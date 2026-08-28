Guía para afiliarte voluntariamente al IMSS como trabajador independiente

| 11:31 | Bryan Rivera González | UnoTV
Exhiben a trabajadora del IMSS por trato a adulto mayor
Exhiben a trabajadora del IMSS por trato a adulto mayor. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores independientes pueden sumarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del pago de cuotas, cuyo monto se calcula de acuerdo con la ocupación de la persona y los días de aseguramiento.

El IMSS tiene un esquema de aseguramiento Personas Trabajadoras Independientes (PTI), diseñado para quienes trabajan por cuenta propia y no tienen un patrón que les brinde seguridad social.

Además de obtener la seguridad social, las personas incorporadas al IMSS como trabajadores independientes pueden hacer aportaciones a su subcuenta de vivienda y tener un ahorro para el retiro.

¿Qué trabajadores entran en este esquema?

  • De industrias familiares
  • Profesionales
  • Comerciantes en pequeño
  • Artesanos
  • Personas trabajadoras no asalariadas
  • Trabajadores independientes del campo.
  • Mexicanos en el extranjero sin patrón en México

La incorporación al IMSS como trabajador independiente puede ser individual o colectiva. La individual se realiza con la solicitud correspondiente y el pago de cuotas obrero-patronales, de acuerdo con el procedimiento interno.

En cambio, la incorporación colectiva requiere una persona moral legalmente constituida con la que exista un interés jurídico y contempla un mínimo de 25 personas.

¿Cuánto cuesta incorporarse al IMSS como trabajador independiente?

No existe una cuota única a pagar para afiliarse de forma voluntaria al IMSS. El instituto tiene un simulador de cuotas que calcula el importe conforme a la ocupación de la persona y los días del mes de aseguramiento.

Además, existe una cuota anual de 20 mil 538 pesos, vigente a partir del 1 de febrero del 2026, para determinados aseguramientos, entre ellas la modalidad 44, correspondiente a:

  • Trabajadores profesionales
  • Comerciantes en pequeño
  • Artesanos
  • Demás personas no asalariadas

¿Qué documentos necesitas?

Para la incorporación por internet, se necesita:

  • CURP
  • RFC
  • Número de Seguridad Social (NSS)
  • Correo electrónico personal
  • Código postal

¿Cómo incorporarse al IMSS como trabajador independiente?

  1. Ingresa al portal de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS y proporciona los datos solicitados.
  2. Usa el simulador para saber el importe de las cuotas conforme a tu ocupación.
  3. Confirma el trámite y obtén línea de captura para realizar el pago y formalizar tu incorporación.

Además, el trámite puede realizarse de forma presencial en una Subdelegación del IMSS.

Importante: Si una persona fue dada de baja por un patrón y quiere continuar cotizando bajo el esquema específico de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, el IMSS contempla un trámite distinto, conocido como Modalidad 40.

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