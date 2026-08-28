Guía para afiliarte voluntariamente al IMSS como trabajador independiente
Los trabajadores independientes pueden sumarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del pago de cuotas, cuyo monto se calcula de acuerdo con la ocupación de la persona y los días de aseguramiento.
El IMSS tiene un esquema de aseguramiento Personas Trabajadoras Independientes (PTI), diseñado para quienes trabajan por cuenta propia y no tienen un patrón que les brinde seguridad social.
Además de obtener la seguridad social, las personas incorporadas al IMSS como trabajadores independientes pueden hacer aportaciones a su subcuenta de vivienda y tener un ahorro para el retiro.
¿Qué trabajadores entran en este esquema?
- De industrias familiares
- Profesionales
- Comerciantes en pequeño
- Artesanos
- Personas trabajadoras no asalariadas
- Trabajadores independientes del campo.
- Mexicanos en el extranjero sin patrón en México
La incorporación al IMSS como trabajador independiente puede ser individual o colectiva. La individual se realiza con la solicitud correspondiente y el pago de cuotas obrero-patronales, de acuerdo con el procedimiento interno.
En cambio, la incorporación colectiva requiere una persona moral legalmente constituida con la que exista un interés jurídico y contempla un mínimo de 25 personas.
¿Cuánto cuesta incorporarse al IMSS como trabajador independiente?
No existe una cuota única a pagar para afiliarse de forma voluntaria al IMSS. El instituto tiene un simulador de cuotas que calcula el importe conforme a la ocupación de la persona y los días del mes de aseguramiento.
Además, existe una cuota anual de 20 mil 538 pesos, vigente a partir del 1 de febrero del 2026, para determinados aseguramientos, entre ellas la modalidad 44, correspondiente a:
- Trabajadores profesionales
- Comerciantes en pequeño
- Artesanos
- Demás personas no asalariadas
¿Qué documentos necesitas?
Para la incorporación por internet, se necesita:
- CURP
- RFC
- Número de Seguridad Social (NSS)
- Correo electrónico personal
- Código postal
¿Cómo incorporarse al IMSS como trabajador independiente?
- Ingresa al portal de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS y proporciona los datos solicitados.
- Usa el simulador para saber el importe de las cuotas conforme a tu ocupación.
- Confirma el trámite y obtén línea de captura para realizar el pago y formalizar tu incorporación.
Además, el trámite puede realizarse de forma presencial en una Subdelegación del IMSS.
Importante: Si una persona fue dada de baja por un patrón y quiere continuar cotizando bajo el esquema específico de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, el IMSS contempla un trámite distinto, conocido como Modalidad 40.
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