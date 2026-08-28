Exportaciones de México rompen récord en julio y alcanzan 81 mil 420 mdd pese a déficit comercial

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Pese a aumento de exportaciones, hubo déficit comercial. Foto: Cuartoscuro

El valor total de las exportaciones de México rompió récord en julio y alcanzó 81 mil 420 millones de dólares, de acuerdo con el último informe de la Balanza Comercial de Mercancías de México publicado por el Inegi. Esto ocurrió pese a que durante el mes se registró un déficit comercial de 848 millones de dólares.

El instituto informó que este resultado estuvo impulsado principalmente por las exportaciones manufactureras, que entre enero y julio representaron 91.7% del valor total de los productos mexicanos enviados al extranjero.

Exportaciones mexicanas alcanzan máximo histórico

Durante julio de 2026, las exportaciones mexicanas crecieron 43.7% anual, resultado de un aumento de 45% en las exportaciones no petroleras y de 6.8% en las petroleras.

Al interior de las ventas no petroleras, destacó el crecimiento de 49.8% en las exportaciones dirigidas a Estados Unidos, mientras que los envíos al resto del mundo avanzaron 21%.

Con ello, México alcanzó el valor mensual más alto de exportaciones desde que existe registro.

Récord exportador no evitó un déficit comercial

A pesar del desempeño histórico de las exportaciones, la balanza comercial registró un déficit de 848 millones de dólares.

El resultado contrasta con el superávit de 4 mil 60 millones de dólares reportado durante junio.

De acuerdo con el Inegi, el cambio se explicó principalmente por una reducción en el superávit de los productos no petroleros, que pasó de 7 mil 456 millones de dólares en junio a 2 mil 809 millones en julio.

Al mismo tiempo, el déficit de la balanza petrolera se amplió de 3 mil 396 millones a 3 mil 657 millones de dólares.

Manufacturas impulsan las ventas al exterior

El motor de las exportaciones mexicanas continuó siendo la industria manufacturera.

Durante julio, las exportaciones de manufacturas sumaron 76 mil 306 millones de dólares, un incremento anual de 45.7%.

Entre los sectores con mayor crecimiento destacaron:

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos: 134%

Productos de la minerometalurgia: 27.3%

Maquinaria y equipo para industrias diversas: 13.9%

Productos plásticos y de caucho: 13.3%

Productos automotrices: 2.4%

En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras registraron una caída anual de 8.6%, mientras que las petroleras mantuvieron un crecimiento más moderado.

México mantiene saldo positivo en lo que va del año

Pese al déficit observado en julio, el balance acumulado de 2026 continúa mostrando resultados favorables.

Entre enero y julio, México registró un superávit comercial de 9 mil 255 millones de dólares, muy superior a los mil 176 millones de dólares observados en el mismo periodo de 2025.

Durante los primeros siete meses del año, las exportaciones mexicanas acumularon 471 mil 387 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 27.7%.

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