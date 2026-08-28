UIF congela 24 mil 622 cuentas bancarias por más de 8 mil mdp

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Foto: Cuartoscuro.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias y ha incorporado a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas durante la actual administración, informó su titular, Omar Reyes Colmenares.

Durante la conferencia matutina, el funcionario señaló que el monto global de los recursos asociados a las cuentas inmovilizadas asciende a 8 mil 670 millones de pesos.

UIF bloquea cuentas vinculadas a grupos criminales

Omar Reyes Colmenares detalló que, del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes y organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.

Esta cifra representa 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, por lo que, de acuerdo con el titular de la UIF, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos.

“Por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. Del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes y organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en este país, esto representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas”.

¿Qué estados concentran más cuentas inmovilizadas?

El titular de la UIF presentó un mapa sobre las cuentas inmovilizadas por estado.

La Ciudad de México concentra el mayor número, con 2 mil 300 cuentas bloqueadas, seguida de Jalisco, con mil 185.

Nuevo León ocupa el tercer lugar, con 955 cuentas inmovilizadas; Sinaloa registra 723 y Baja California, 356.

En total, durante la actual administración han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, mientras que 2 mil 395 sujetos fueron incorporados a la lista de personas bloqueadas.

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