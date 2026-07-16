Audios de Marina del Pilar agregan más tensión política dentro de Morena

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La analista política Alejandra Cullen cuestiona la explicación ofrecida por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre las grabaciones difundidas recientemente y la polémica relacionada con la revocación de su visa estadounidense. Durante su participación con José Cárdenas, ambos a su juicio, cuestionaron que la mandataria no respondió al fondo del caso.

Cullen retomó la postura pública de Marina del Pilar, quien ha sostenido que las grabaciones fueron manipuladas y sacadas de contexto, además de atribuir el origen del material a una presunta “emboscada” de su antecesor, Jaime Bonilla, versión que, según mencionaron en el programa, el exgobernador rechazó.

Durante el análisis, se afirmó que centrar la discusión en un conflicto político con Jaime Bonilla no resuelve las dudas sobre el contenido de las conversaciones difundidas. También consideró que la gobernadora aceptó participar en un contexto que, posteriormente, derivó en la controversia.

Alejandra Cullen expresó que el caso refleja un momento de tensión política dentro de Morena y planteó que las autoridades de Estados Unidos estarían ejerciendo presión mediante decisiones como la cancelación de visas. También sostuvo que, en su opinión, el debate va más allá de la información compartida en las mesas de seguridad y podría involucrar otros temas, aunque reconoció que no se conoce con quién se desarrolló la conversación mencionada en las grabaciones.

La analista también cuestionó la postura asumida por funcionarios federales respecto al caso y señaló que, desde su perspectiva, la gobernadora debería ofrecer mayores explicaciones públicas. Asimismo, consideró que la Fiscalía General de la República podría solicitar aclaraciones sobre la situación.

La polémica podría seguir generando repercusiones políticas en Baja California, especialmente de cara a los próximos procesos electorales en la entidad, aunque señala que serán los ciudadanos quienes definan el escenario político en las urnas.

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