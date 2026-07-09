FGR politiza caso “Mayo” Zambada ante EE. UU. por falta de pruebas: Cullen

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Las graves acusaciones contra Estados Unidos por supuestas violaciones a la soberanía nacional carecen de sustento institucional sólido y se basan casi por completo en investigaciones periodísticas, destaca Alejandra Cullen, cuestionando la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a los casos del “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista enfatiza la falta de transparencia por parte de las autoridades mexicanas, quienes limitan el acceso a la información real y recurren a declaraciones mediáticas o intentos de reservar documentos clave. Según su perspectiva, esta opacidad evidencia que la FGR no parece estar realizando un trabajo de investigación profunda ni un intercambio efectivo con agencias como el FBI, dejando a la ciudadanía atrapada entre “dimes y diretes”.

Además, Cullen advierte que el manejo público de este caso se está usando como una herramienta de presión política frente a Estados Unidos, una estrategia que coincide con las complejas negociaciones del T-MEC y que podría complicar la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mientras que agrega que detrás de esta actitud defensiva y de los discursos oficiales, existe un intento de encubrimiento motivado por la preocupación de diversos actores políticos ante las exigencias estadounidenses de romper los vínculos con la delincuencia.

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