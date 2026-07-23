Detención de Ernesto Ruffo por huachicol fiscal es una “cortina de humo” de Morena: Cullen

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La orden de aprehensión contra el exgobernador Ernesto Ruffo fue rechazada en dos ocasiones por falta de elementos, destaca Alejandra Cullen al expresar su profunda consternación ante la rapidez y las irregularidades en la construcción del caso. Agrega que, tras la llegada de una nueva jueza elegida por voto popular, la orden fue liberada de inmediato, clasificándolo de manera exprés como líder de un cártel de “huachicol fiscal” y enviándolo a prisión preventiva en un penal de alta seguridad.

En Noticias en Claro, la analista argumenta que al panista se le está condenando mediáticamente antes de ser juzgado en un tribunal, y cuestiona la selectividad del sistema judicial en México, aplicando una “fiscalía juarista” que otorga gracia a los allegados al poder mientras aplica la ley a secas a los opositores de cara a las próximas elecciones de 2027.

Asimismo, Cullen explica que el delito de huachicol fiscal consiste en introducir combustible haciéndolo pasar por lubricante para evadir impuestos, un esquema que requiere necesariamente de la complicidad de las aduanas, actualmente bajo el control de la Marina, a la verz que sostiene que es absurdo vincular a Ruffo —un exgobernador de oposición— con altos mandos navales y con un delito que históricamente se utilizó para financiar campañas del partido en el poder (Morena).

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