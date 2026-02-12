La cooperación bilateral en seguridad continuará

GENERANDO AUDIO...

La tensión entre México y Estados Unidos volvió a encenderse tras el cierre temporal del aeropuerto cercano a Fort Bliss, en Texas, una zona estratégica por su peso militar y de seguridad. La confusión duró horas y generó versiones cruzadas entre autoridades estadounidenses y mexicanas.

El episodio coincidió con movimientos clave en materia de cooperación bilateral, incluida la autorización del Senado mexicano para la entrada de Marines de Estados Unidos al país. En ese contexto, Alejandra Cullen destacó por su análisis puntual sobre lo ocurrido y sus implicaciones políticas y militares.

Cullen advirtió que el cierre del aeropuerto no fue un hecho menor. Subrayó que Fort Bliss no es una base cualquiera, ya que se ubica en una de las zonas con mayor presencia militar y de agencias de seguridad de Estados Unidos.

“Juárez históricamente ha sido una frontera compleja”, recordó, al explicar que en El Paso operan instalaciones estratégicas con décadas de presencia del Ejército y autoridades estadounidenses. También afirmó que la confusión pudo servir para desviar la atención de otros temas en la agenda pública de Estados Unidos.

Cullen apuntó que, mientras en territorio estadounidense se hablaba de fallas de comunicación con el Pentágono, en México se activaron alertas tras una “llamada urgente de Washington al secretario de Defensa y al secretario de Marina”. Esto provocó especulación sobre un posible ataque o una acción mayor.

Finalmente, destacó que el Senado autorizó la entrada de los Marines, quienes participarán en labores de entrenamiento. Además, mencionó un operativo “muy exitoso” en las costas de Campeche y un mensaje posterior de Estados Unidos reconociendo que la colaboración mexicana estaba siendo “excepcional”.

“Me quedo con una felicitación y aparente gran colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad”, concluyó Alejandra Cullen, al expresar que esta coordinación podría ayudar a “empezar a pacificar al país”.

La cooperación bilateral en seguridad continuará en los próximos días, en medio de ajustes en la narrativa oficial de ambos gobiernos.

