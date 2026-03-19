Morena presiona por votos para Plan B de la reforma electoral en el Senado

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Plan B de la reforma electoral desata debate en el Senado. Foto: Cuartoscuro

La bancada de Morena en el Senado pidió el respaldo de sus aliados para aprobar el Plan B de la reforma electoral, previo a su discusión en comisiones el próximo 23 de marzo. Legisladores del partido llamaron a respaldar la iniciativa por “ética política”, en medio de tensiones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El vicecoordinador morenista, Higinio Martínez, aseguró que espera el apoyo de sus aliados como una forma de corresponder a acuerdos previos en la Cámara de Diputados.

“Es la única forma que yo veo de corresponder a lo que pasó en la Cámara de Diputados, yo creo que en correspondencia a la relación que siempre hemos tenido, en este plan B esperamos contar con sus votos… Obligados no, legalmente no, políticamente, tal vez no, pero pienso que éticamente por la relación que hemos tenido sí”, Higinio Matínez, vicecoordinador de Morena, Senado

En respuesta, el senador del PT, Alejandro González, advirtió que, para votar a favor del Plan b de la reforma electoral, primero se tiene que precisar la redacción y la fecha en la que se pretende convocar a la revocación de mandato, ya sea en 2027 o 2028.

“Lo que no viene preciso es el año; en ese sentido, vienen dos posibilidades y nosotros queremos que se precise una… Esperamos mejor que se nos precise la propuesta y entonces sí ya tomamos una decisión todo el grupo parlamentario del PT y la dirección general del PT y los diputados federales del PT”, Alejandro González Yáñez, senador del PT

Agregó que para comprometer los votos a favor de su fuerza política se tiene que definir el papel que jugarán los partidos políticos en el proceso revocatorio.

“Viene la posibilidad de que la presidenta de la República haga promoción, pero es ambiguo si los partidos políticos pueden hacer o no promoción, ahí también hace falta precisar la redacción. Nosotros no podemos fijar una emisión del voto si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta”, Alejandro González Yáñez, senador del PT

Oposición rechaza el Plan B de reforma electoral

La oposición reiteró su postura en contra, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó la iniciativa como fraudulenta.

“Quieren revocación, adelante, pero con reglas parejas, piso parejo, si la presidenta puede pedir el voto, quién quisiera revocar su mandato tendría el derecho a pedir el voto, los términos en lo que lo están planteando es un absoluto fraude, es una trampa, nosotros en esos términos no la vamos a acompañar”, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que se encuentra listo para dar el debate y tomarán previsiones para que todos los miembros de la bancada estén presentes durante la votación en el Pleno

“Nosotros estamos firmes, todos los senadores y senadoras del PRI votaremos en contra, estaremos presentes, inclusive se han suspendido salidas”, Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado

En este escenario, Morena confirmó la intención de hacer coincidir tres ejercicios de participación ciudadana el próximo año, es decir, no se modificaría la fecha de la elección judicial.

“Van a ser tres ejercicios prácticamente, lo que es la elección del Poder Judicial, la revocación de mandato que también va a ser votación y la intermedia y en algunas las elecciones locales para gobernador, presidentes municipales, diputados locales”, Saúl Monreal, senador de Morena

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado están convocadas la tarde del próximo lunes 23 de marzo para dictaminar la propuesta. La discusión en el Pleno se realizará el miércoles 25 de marzo.

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