Necesario proteger la libertad de expresión y evitar limitar el trabajo periodístico

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La analista Alejandra Cullen advirtió que la propuesta relacionada con los derechos de las audiencias podría convertirse en un mecanismo que favorezca la censura y la autocensura en los medios de comunicación. La analista señaló que, aunque estos derechos ya existen y cuentan con mecanismos de defensa, la iniciativa incorpora sanciones que, a su juicio, generan preocupación.

La también comentarista sostuvo que las audiencias ya cuentan con herramientas para decidir qué contenidos consumir, como cambiar de canal o dejar de seguir un medio. En ese sentido, afirmó que los ciudadanos pueden identificar por sí mismos qué información consideran confiable, sin necesidad de nuevas medidas regulatorias que impliquen sanciones económicas.

Alejandra Cullen advierte riesgos de la reforma sobre derechos de las audiencias

Alejandra Cullen explicó que la propuesta permitiría que cualquier persona presente inconformidades ante los mecanismos internos de los medios de comunicación, lo que eventualmente podría derivar en procedimientos administrativos, costos legales y una mayor presión para moderar contenidos.

La analista consideró que ese escenario podría incentivar la autocensura, especialmente en medios nacionales y, con mayor impacto, en medios locales. Según expuso, en algunas entidades del país ya existen presiones contra periodistas y medios de comunicación, por lo que una regulación de este tipo podría agravar esa situación.

También señaló que las leyes permanecen vigentes más allá de un sexenio, por lo que una norma de este tipo podría ser utilizada por futuros gobiernos con una visión más autoritaria.

Pide escuchar las opiniones durante la consulta pública

Durante la conversación, Alejandra Cullen expresó su deseo de que la consulta pública anunciada sobre el tema tome en cuenta las distintas posturas y permita modificar la propuesta si existen preocupaciones fundadas.

Como parte de sus argumentos, recordó el caso del derrame de Pemex en el Golfo de México, al señalar que, en ese momento, medios de comunicación informaron sobre el hecho antes de que fuera reconocido oficialmente. A su juicio, los medios cumplen una función al visibilizar problemas de interés público y esas publicaciones no deberían enfrentar mecanismos que puedan derivar en sanciones.

Finalmente, Alejandra Cullen reiteró que considera necesario proteger la libertad de expresión y evitar que una regulación pueda convertirse en un instrumento para limitar el trabajo periodístico. También confió en que las autoridades escuchen las opiniones expresadas durante el proceso de consulta.

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