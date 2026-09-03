Rezago y menor productividad en primer año de la SCJN

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Alejandra Cullen señaló que, a un año de la nueva etapa del Poder Judicial, existe un rezago de alrededor del 62% de los asuntos en distintos juzgados. Algunos casos, dijo, llevan más de 360 días sin resolverse.

Sobre la Suprema Corte, explicó durante su participación en Noticias en Claro, que se han atendido prácticamente todos los asuntos pendientes de la integración anterior. Sin embargo, cuestionó su productividad: “La productividad bajó casi un 30% de cómo era antes”.

Cullen también cuestionó la independencia del Poder Judicial frente al Gobierno. “La división de poderes parece haberse perdido”, afirmó, al considerar que existe una fuerte influencia del Ejecutivo sobre el Judicial.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos de la reforma judicial sí se habría cumplido: “Eso se logró”, respondió al ser cuestionada sobre si actualmente la Corte responde a los intereses del Gobierno en turno.

Finalmente, destacó a Querétaro como ejemplo de una reforma estatal que busca candidatos preparados pese a mantener la elección popular. Sobre el panorama general concluyó que acercar la justicia a la población “hoy por hoy está lejos de haber sucedido”.

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