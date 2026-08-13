Detención de Ángel Aguirre por Ayotzinapa no es más que un acto electoral: Cullen

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El caso Ayotzinapa es uno de los eventos más controversiales, sucios y peor gestionados por administraciones de todos los partidos en la historia contemporánea del país, resalta Alejandra Cullen, cuestionando duramente la oportunidad política de la reciente imputación contra el exgobernador Ángel Aguirre, al señalar que, a las puertas de un proceso electoral, parece haber sido utilizado como un “chivo expiatorio” o una pieza sacrificable al no ser ya de utilidad para el oficialismo.

Para Noticias en Claro, la analista resalta de manera irónica cómo durante el sexenio pasado, aun con una comisión especial encabezada por Alejandro Encinas, no se le imputó, e ironiza sobre la prontitud con la que actuarán las autoridades en otros casos contemporáneos, preguntándose si para ver pruebas contra otros actores políticos como Rubén Rocha Moya también habrá que esperar 12 años.

Asimismo, Cullen critica que la imputación no se sostenga en investigaciones sólidas sobre los presuntos lazos de Aguirre con el crimen organizado o con la familia Abarca, sino únicamente en acusaciones frágiles como la supuesta destrucción de un disco compacto con videos. Señala la falta de rendición de cuentas del exfiscal Alejandro Gertz Manero sobre la inacción previa, así como la opacidad de las Fuerzas Armadas, las cuales continúan sin entregar documentos clave del caso bajo el argumento de estar clasificados.

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