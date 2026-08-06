UNAM actúa con responsabilidad y rigor frente a fallas en examen digital de admisión: Cullen

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La respuesta de la UNAM ante las anomalías detectadas en su examen de admisión digital fue responsable y sensata, destaca Alejandra Cullen, respaldando la aplicación de una segunda prueba exclusivamente para los aspirantes aprobados, argumentando que esta medida garantiza que quienes ingresen lo hagan con honestidad y los conocimientos adecuados, sin retrasar el inicio de cursos para toda la matrícula.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista destaca que los fallos operativos presentados en este proceso forman parte de los riesgos casi inevitables a los que se enfrentan las grandes instituciones al transitar hacia la digitalización, un fenómeno global del que incluso universidades internacionales de prestigio han sido partícipes. Destaca que la UNAM no debe ser juzgada con severidad desmedida como si se tratara de un acto de corrupción, ya que el problema bien pudo derivar de errores de planeación contractual o de un intento de optimizar recursos económicos.

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