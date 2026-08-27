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La regulación de los derechos de las audiencias mantiene la facultad de la autoridad para intervenir ante quejas y aplicar multas a concesionarios, pese a las modificaciones realizadas tras una consulta. La medida abrió cuestionamientos sobre sus posibles efectos en los medios de comunicación.

Durante un análisis televisivo, la maestra Alejandra Cullen reconoció que se realizó una consulta y hubo cambios en la regulación. Sin embargo, consideró que las modificaciones fueron menores y señaló como uno de los principales puntos de preocupación las sanciones económicas contra los concesionarios.

Cullen afirmó que mantener la posibilidad de imponer multas a concesionarios puede generar autocensura, debido a que las sanciones podrían calcularse sobre los ingresos del concesionario y no únicamente sobre los correspondientes al noticiero o contenido que origine una queja.

También señaló que esta carga puede afectar especialmente a los medios pequeños, ya que, a diferencia de empresas de mayor tamaño, tienen menos recursos para contratar especialistas que atiendan controversias relacionadas con los derechos de las audiencias.

La especialista cuestionó además que la regulación se concentre en concesionarios, mientras buena parte de la polarización y discusión pública ocurre actualmente en las redes sociales.

Cullen cuestiona alcance de regulación de audiencias

Otro punto señalado por Cullen fue el tratamiento que recibirían los medios públicos y la información emitida por autoridades. Durante su intervención preguntó qué ocurre cuando una autoridad ofrece información falsa, amenaza o distorsiona datos.

La analista sostuvo que las audiencias ya cuentan con alternativas cuando consideran que un medio no es respetuoso o correcto, como cambiar de canal o dejar de consumir ese contenido.

Cullen relacionó además esta discusión con el llamado “ecosistema de información” presentado desde el oficialismo, en el que, según explicó, fueron identificados medios y cuentas que difunden información adversa al Gobierno.

Multas podrían aumentar costos para medios pequeños

De acuerdo con Alejandra Cullen, el procedimiento podría comenzar con una inconformidad presentada contra un medio, continuar con una respuesta basada en su código de ética y posteriormente incluir la intervención de la autoridad si la respuesta no resulta satisfactoria.

Al finalizar, reiteró que aumentar la regulación implica más cargas y costos para los medios pequeños y advirtió que el resultado podría ser una mayor autocensura, en lugar de impulsar la existencia de más medios.

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