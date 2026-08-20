Hay que estar atentos a las declaraciones de Farías por huachicol fiscal

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Alejandra Cullen consideró que uno de los puntos centrales del caso del huachicol fiscal será conocer qué información aporta Fernando Farías tras su regreso a México. Según la analista, se le señala como una figura operativa importante del esquema en Tamaulipas, por lo que sus declaraciones podrían aportar datos sobre cómo funcionaba y quiénes estaban involucrados.

Cullen señaló que será especialmente relevante observar si en esas declaraciones aparece Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. “Va a ser interesante ver qué declara Farías”, afirmó. También planteó que podría intentar desligar a López Beltrán de cualquier vínculo o que pudiera surgir información en sentido contrario.

La analista recalcó durante su particpación en Noticias en Claro, que los señalamientos contra López Beltrán relacionados con corrupción o desvío de recursos no han sido demostrados. Sin embargo, consideró que el tema ha provocado una fuerte reacción dentro de Morena debido a que se trata del hijo del expresidente y algunos integrantes del partido interpretan los cuestionamientos en su contra como ataques a López Obrador.

Otro punto destacado fue la participación de Omar García Harfuch en una reunión en Argentina. Cullen consideró relevante su presencia y los reconocimientos que, según comentó, recibió del jefe de la DEA. Además, vinculó temporalmente este encuentro con el regreso de Farías a México, quien, de acuerdo con lo señalado en la conversación, fue expulsado de Argentina y no extraditado.

Finalmente, Cullen sostuvo que habrá que estar atentos a la información que las autoridades hagan pública sobre Farías. “Él sabe cómo operaba, quién daba la instrucción, quién se llevó moches, quién agarró dinero, quién no”, dijo la analista al explicar por qué considera relevantes sus posibles declaraciones. Para Cullen, las consecuencias políticas de este caso podrían extenderse hacia los procesos electorales de 2027 o 2030.

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