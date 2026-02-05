Tortura y abusos en sexenio pasado, negativa del Gobierno a reconocer el problema

GENERANDO AUDIO...

La analista política Alejandra Cullen destacó el informe de Human Rights Watch que califica como “un horror” el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos, al documentar un retroceso democrático, abusos de autoridad y falta de justicia en México.

Durante su participación, Cullen subrayó que el reporte resume seis años de negación oficial frente a señalamientos de organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch, los cuales, dijo, fueron sistemáticamente descalificados por el expresidente.

Alejandra Cullen explicó que uno de los datos más graves del informe es el registro de 6 mil 229 denuncias penales por tortura contra autoridades, de las cuales solo 82 llegaron a un proceso penal y apenas 10 tuvieron algún tipo de resolución. También resaltó que 38% de las personas que confesaron delitos afirmaron haberlo hecho bajo tortura.

La analista señaló que el documento de Human Rights Watch acusa una falta total de investigaciones contra el Ejército mexicano, incluso en casos de presunto uso excesivo de la fuerza, tortura o abuso de autoridad. De acuerdo con Cullen, las Fuerzas Armadas bloquearon durante años cualquier intento de indagatoria.

Otro punto que destacó fue el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Ibarra de Piedra, a la que calificó como ausente frente a los abusos. Aunque la titular asegura que la CNDH atiende a la ciudadanía, Cullen afirmó que los datos oficiales no respaldan esa versión y muestran una institución sin peso ni voz frente al poder.

Cullen también advirtió que el informe refleja un aumento en la prisión preventiva y en los delitos a los que se aplica, además de un sistema de justicia donde solo 16% de las denuncias tienen algún avance real. Para la analista, el principal obstáculo sigue siendo la negativa del Gobierno a reconocer el problema.

Finalmente, Alejandra Cullen sostuvo que el primer paso para atender la crisis es aceptar los abusos documentados, y anticipó que será clave la respuesta del actual Gobierno federal al informe de Human Rights Watch.

