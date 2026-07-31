El reto de las pensiones en México: más de 2.3 billones de pesos al año

GENERANDO AUDIO...

México cuenta con más de mil sistemas de pensiones, una situación que complica cualquier intento de reforma integral, explicó la analista Alicia Salgado durante su colaboración.

La especialista señaló que, pese a la reforma de 1997, los esquemas de jubilación no fueron unificados, por lo que actualmente existen distintos regímenes para trabajadores del Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas, empleados de empresas públicas como Pemex y CFE, así como para trabajadores de gobiernos estatales, municipales y universidades.

“En México hay más de mil sistemas de pensiones. Sí, así como lo oyes, no nada más es el régimen de pensiones del Seguro Social y de las Afores”, explicó Salgado.

El costo de las pensiones aumenta la presión sobre las finanzas públicas

La colaboradora destacó que el pago de pensiones representa una carga importante para el presupuesto federal. Indicó que este año se destinan 2.32 billones de pesos a este rubro, cantidad equivalente a aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto, sin incluir los recursos que ejercen estados y municipios.

Salgado explicó que la diversidad de sistemas responde a que cada sector cuenta con reglas propias de jubilación, contratos colectivos y condiciones laborales distintas.

“Son contratos colectivos diferentes, en el caso de Petróleos Mexicanos, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, las entidades de banca de desarrollo, todos son regímenes diferentes”, señaló.

Reforma de pensiones enfrenta obstáculos políticos y sociales

Ante el crecimiento del gasto, Alicia Salgado comentó que se plantea una posible reforma profunda al sistema pensionario, vinculada con la discusión presupuestal del próximo periodo legislativo.

También habló sobre el crecimiento del gasto destinado a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente representa cerca de 724 mil millones de pesos.

Aunque reconoció que este programa representa un acto de justicia social, advirtió que también incrementa las presiones sobre las finanzas públicas.

“El 27% de esos recursos presupuestales es alto el monto, pero también es un acto de justicia social”, afirmó.

Finalmente, Salgado consideró poco probable que la actual administración impulse una reforma estructural antes de las elecciones de 2027, debido al impacto que este tipo de cambios suele generar entre la población.

“Normalmente en los países que plantean regímenes de pensión tienen grandes movilizaciones porque es una afectación patrimonial relevante”, concluyó.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.