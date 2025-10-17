Alza al IEPS afectará directamente a ciudadanos con menos recursos

GENERANDO AUDIO...

La ampliación de la base recaudatoria a través de impuestos y cuotas en el paquete fiscal afectan directamente a los ciudadanos con menos recursos, mientras se evaden los temas de fondo y se encubre el derroche del sexenio anterior, subrayó Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Para Noticias en Claro, el analista destacó que la decisión de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas endulzadas y tabaco es la más grave, pues se trata de un impuesto regresivo.

“Afecta a quienes menos tienen [porque] los que más consumen como proporción de su ingreso, cigarros, refrescos, son los que menos tienen”, señaló Mayer-Serra.

Impuestos recaudatorios, no de salud

Asimismo, apuntó que el ajuste al IEPS tiene un fin netamente recaudatorio y no de salud. El impuesto se aplica por litro, lo que resulta en que los refrescos de las clases populares, que perciben menos, paguen un impuesto proporcionalmente mayor.

A la par, acotó que la aprobación del incremento al IEPS:

Fomenta el mercado negro

Falla en salud

Visión limitada

Además, cuestionó la necesidad de cobrar más impuestos si el gobierno “gasta mal” los recursos que ya tiene, citando como ejemplo las pérdidas de empresas estatales, así como la desconfianza económica, asegurando que la urgencia recaudatoria revela la necesidad de enmendar los grandes “hoyos negros” dejados por el sexenio pasado, que cerró con un déficit público de casi 6% del PIB.

Además, recordó que el sexenio anterior perdió 600 mil millones de pesos por el huachicol fiscal, mientras que lamentó que los recursos adicionales no sirvan para mejorar los servicios públicos esenciales, pues el presupuesto de salud “prácticamente no crece”, y el de educación se ha visto castigado con la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo. El gobierno ha priorizado el reparto de transferencias sociales sobre los servicios públicos.