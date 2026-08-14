Hay intimidación tras lista contra críticos de la 4T

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El analista político Carlos Elizondo Mayer-Serra cuestionó los señalamientos contra periodistas, medios e influencers críticos de la 4T, luego de que se hablara de un supuesto “ecosistema digital coordinado” para golpear al Gobierno. Durante su particpación en Noticias en Claro, sostuvo que las críticas responden a las acciones de las autoridades y no necesariamente a una estrategia organizada.

El profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey también cuestionó que desde el Gobierno se exhiba a personas por sus críticas. Afirmó que este tipo de señalamientos puede generar un ambiente de intimidación y consideró que las autoridades deberían responder a los cuestionamientos con datos y hechos.

Elizondo rechazó la idea de un “nado sincronizado” entre analistas y periodistas. Como ejemplo, mencionó las críticas relacionadas con la reforma judicial y los llamados “acordeones” utilizados durante el proceso electoral.

“¿Quién sincronizó el nado?”, cuestionó. De acuerdo con el analista, distintos periodistas pueden coincidir en sus críticas sin que exista una coordinación entre ellos.

También señaló las campañas para elegir a los llamados coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación y soberanía, al considerar que podrían representar actos anticipados rumbo a procesos electorales.

Carlos Elizondo afirmó que el Gobierno cuenta con espacios como la conferencia mañanera para responder a los señalamientos que aparecen en medios de comunicación.

También cuestionó el papel de los medios públicos. Señaló que espacios como Canal 11 deben funcionar como medios del Estado y no del Gobierno, además de incluir diferentes puntos de vista.

El analista sostuvo que existe una diferencia entre responder a una información con cifras y señalar directamente a quien hace una crítica. Puso como ejemplo una discusión sobre el costo del Tren Maya: dijo que el Gobierno puede aclarar una cifra, pero consideró distinto exhibir a una persona por cuestionar el gasto.

Elizondo consideró que estos señalamientos pueden convertir a los críticos en blancos de ataques de simpatizantes.

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