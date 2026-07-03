T-MEC seguirá, pero incertidumbre frenará inversiones en la región

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Aunque el T-MEC permanecerá vigente hasta 2036, la postura del Gobierno de Estados Unidos sobre el futuro del acuerdo mantiene incertidumbre para la inversión en la región, advirtió esta noche en Noticias en Claro, el profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Carlos Elizondo Mayer-Serra

El especialista señaló que la no renovación del tratado “en su forma actual” abre un periodo de revisiones que obligará a México a fortalecer su posición comercial. No obstante, consideró que el peor escenario, la salida de Estados Unidos del acuerdo, no ocurrió.

Carlos Elizondo: el T-MEC entra en una etapa de incertidumbre

El académico explicó que la relación entre México y Estados Unidos es tan estrecha que resulta imposible romperla, debido a la integración económica, la frontera compartida y los vínculos sociales entre ambos países.

Sin embargo, afirmó que la visión comercial del presidente Donald Trump representa un cambio importante respecto a las administraciones anteriores. Ahora, prioriza reducir el déficit comercial estadounidense mediante aranceles y nuevas condiciones para sus socios.

Finalmente, Mayer-Sierra consideró que México difícilmente podrá sustituir su relación económica con Estados Unidos mediante un mayor acercamiento con China, debido a que el T-MEC representa una ventaja para que los productos mexicanos mantengan acceso preferencial al mercado estadounidense.

En cambio, una mayor apertura comercial con China podría afectar a industrias nacionales, como la automotriz, debido a la competencia directa entre ambas economías.

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