Visita de Felipe VI marca giro en relación México-España

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Los gobiernos de México y España dieron una nueva señal de acercamiento con la visita del rey Felipe VI a Palacio Nacional. Para el analista político Carlos Elizondo Mayer-Serra, este hecho refleja un cambio en la relación bilateral tras varios años de tensión provocada por la petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España ofreciera una disculpa por la Conquista.

Durante su participación con José Cárdenas, Carlos Elizondo consideró que la administración de Claudia Sheinbaum ha optado por moderar el tono sin abandonar su postura sobre la memoria histórica, lo que, a su juicio, representa una corrección en la política hacia España.

Felipe VI y la relación entre México y España

Carlos Elizondo afirmó que la visita de Felipe VI simboliza el regreso a una relación que, en su opinión, nunca debió deteriorarse. Señaló que durante siete años México no obtuvo beneficios al mantener el conflicto diplomático derivado de la solicitud de una disculpa por la Conquista.

El analista sostuvo que España representa un aliado relevante para México y destacó que el gobierno español comparte una orientación política más cercana a la administración mexicana que otros gobiernos europeos.

También consideró que el acercamiento ocurre en un contexto internacional marcado por un giro político en América Latina y por una relación más complicada entre México y Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump.

Carlos Elizondo cuestiona el debate sobre la Conquista

Durante la entrevista, Elizondo reconoció que la Conquista implicó muertes, destrucción de culturas y un profundo impacto sobre los pueblos originarios. Sin embargo, señaló que centrar la política exterior en hechos ocurridos hace cinco siglos no aporta soluciones a los problemas actuales del país.

Como ejemplo, mencionó el caso de Vietnam y su relación con Estados Unidos, al considerar que ese país ha privilegiado sus intereses presentes por encima de conflictos históricos.

El analista también afirmó que, desde su perspectiva, existen acciones más relevantes para apoyar a los pueblos indígenas, como mejorar su seguridad y enfrentar la violencia del crimen organizado, en lugar de mantener el debate diplomático sobre la Conquista.

Finalmente, señaló que espera que este acercamiento con España sea una señal de una política exterior más activa para México.

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