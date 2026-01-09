Huachicol, poder concentrado y el espejo de Venezuela

GENERANDO AUDIO...

El politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra calificó como “increíble” la pérdida de 10 millones de litros de huachicol durante un decomiso en México y aseguró que este tipo de fallas reflejan cómo los gobiernos que concentran poder terminan desarticulados por pugnas internas y corrupción. El análisis lo hizo durante una entrevista televisiva la noche de este lunes.

El académico del Tec de Monterrey afirmó que situaciones así no solo muestran mala administración, sino un deterioro institucional que puede escalar a crisis mayores, como ocurrió en Venezuela, país que —dijo— fue destruido económica y políticamente por sus propios gobernantes.

Carlos Elizondo compara huachicol perdido con tragedia de Venezuela

Carlos Elizondo señaló que la pérdida de millones de litros de combustible robado durante un decomiso sería vista como una “payasada” si apareciera en una novela, pero en la realidad mexicana no genera consecuencias claras. A su juicio, esto ocurre cuando el poder y el dinero se concentran y las instituciones se debilitan desde dentro.

Explicó que este proceso fue similar al que llevó a la tragedia venezolana, donde el país perdió capacidad productiva y de gobierno. Recordó que la economía de Venezuela cayó 75% entre 2014 y 2020, un desplome sin precedentes en un país en paz. Además, aseguró que los malos gobernantes se apropiaron de los recursos, incluido el petróleo, y dejaron al Estado sin capacidad para extraerlo.

Elizondo también mencionó señalamientos de corrupción, como el caso de un exalto funcionario petrolero venezolano que presuntamente tendría 4 mil millones de dólares en Andorra, como ejemplo del saqueo sistemático.

El analista contrastó el caso con Colombia, donde destacó que Gustavo Petro fue electo democráticamente y dejará el cargo en 2026, lo que, afirmó, marca una diferencia clave para Estados Unidos. Añadió que los países que deberían “poner sus barbas a remojar” ante la presión estadounidense son Cuba y Nicaragua, a las que calificó como dictaduras debilitadas.

Elizondo concluyó que la única forma de evitar escenarios extremos es no destruir las instituciones democráticas, pues cuando eso ocurre, se abren las puertas a intervenciones y crisis mayores.

