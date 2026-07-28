Ante irregularidades en el examen de la UNAM, habría una sola salida

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El periodista Javier Solórzano afirma que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una crisis que pone en juego la credibilidad de su proceso de admisión y sostiene que la única alternativa para recuperar la confianza de los aspirantes es repetir el examen de manera presencial.

En su comentario de opinión, Solórzano destacó que la UNAM continúa siendo una de las instituciones de educación superior más importantes y aspiracionales del país, al representar una oportunidad de movilidad social para millones de jóvenes y sus familias.

“La UNAM está en un verdadero lío“, afirma el periodista al iniciar su análisis.

La UNAM como símbolo de movilidad social

Para Javier Solórzano, ingresar a la UNAM sigue siendo uno de los principales objetivos de miles de estudiantes debido al prestigio académico de la institución, la calidad de sus centros de investigación y las oportunidades profesionales que ofrece.

Asimismo, subraya que el examen de admisión siempre ha representado un reto debido a la elevada demanda y a las condiciones que enfrentan los aspirantes el día de la evaluación.

“No es un asunto sencillo“, señala al referirse al proceso de ingreso.

Irregularidades en el examen

El periodista sostiene que las anomalías detectadas en los resultados del examen no pueden atribuirse únicamente al uso de la inteligencia artificial, sino que evidencian una pérdida de control en el desarrollo del proceso.

En su opinión, los resultados atípicos, con aspirantes que obtuvieron todos los aciertos y otros con calificaciones extremadamente bajas, generan dudas sobre la confiabilidad del mecanismo de evaluación.

“Acabaron de perder el control sobre la cadena de desarrollo del examen de admisión“, afirma.

Repetir el examen, la única alternativa

Javier Solórzano considera que la responsabilidad de resolver esta situación corresponde exclusivamente a la UNAM y sostiene que la institución debe actuar para proteger a quienes realizaron el examen de manera honesta.

“La universidad tiene que volver a hacer el examen y lo tiene que hacer presencial, no hay de otra“, concluye.

Desde su perspectiva, esta medida permitiría restablecer la confianza en el proceso de selección y garantizar condiciones de igualdad para todos los aspirantes.

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