Audios exhiben tensiones con EE.UU.

| 14:27 | Redacción Uno TV | Uno TV

El periodista Javier Solórzano analiza la difusión de un audio que involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y que ha generado múltiples cuestionamientos.

En la grabación, se escucha a la mandataria dialogar con interlocutores no identificados, presuntamente vinculados a agencias estadounidenses como el FBI o la DEA. El contenido sugiere que la conversación giraba en torno a la recuperación de su visa, en un contexto donde la gobernadora se muestra dispuesta a colaborar e incluso compartir información sensible.

Uno de los puntos más controvertidos es la referencia a reuniones del Consejo de Seguridad, cuya confidencialidad es puesta en duda. Solórzano subraya que Baja California, por su condición de estado fronterizo, enfrenta dinámicas complejas vinculadas al narcotráfico y al flujo constante entre México y Estados Unidos.

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