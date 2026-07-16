Escala la polémica por audios de la gobernadora de Baja California

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano afirmó que la controversia en torno a la gobernadora de Baja California continúa escalando tras la difusión de nuevas grabaciones atribuidas a conversaciones privadas de la mandataria, las cuales, según se ha informado, ya no serían dos, sino cinco.

En su análisis, Solórzano recordó que el caso se desarrolla después de la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora y en medio de diversos señalamientos publicados tanto en México como en Estados Unidos.

Audios y nuevas interrogantes

El periodista explicó que las grabaciones fueron dadas a conocer por el periodista Héctor de Mauleón y que han generado una amplia discusión sobre el contenido de las conversaciones y la identidad del interlocutor.

“Lo interesante es que han salido de alguna u otra forma en defensa de la gobernadora“, señala Solórzano al referirse a las explicaciones públicas que han surgido tras la difusión de los audios.

De acuerdo con su análisis, uno de los aspectos centrales del caso es que en las conversaciones se plantea la posibilidad de compartir información con un interlocutor cuya identidad aún no ha sido confirmada públicamente.

Señalamientos y postura del Gobierno

Solórzano también hace referencia a las declaraciones de la presidenta, quien señaló que la gobernadora “no sabe ni con quién hablaba“, argumento que, desde la perspectiva del periodista, no termina por disipar las dudas generadas por las grabaciones.

Asimismo, recuerda que la mandataria estatal responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla de estar detrás de diversos señalamientos en su contra, aunque considera que el escenario sigue siendo confuso.

Un caso que podría seguir creciendo

En opinión de Javier Solórzano, la situación política de la gobernadora continúa complicándose conforme aparecen nuevos elementos.

“Cada vez que habla la gobernadora hay un nuevo enredo“, afirma durante su comentario.

El periodista sostiene que aún podrían difundirse más grabaciones y considera que el caso tendrá repercusiones políticas más allá de la coyuntura actual. También cuestiona que el Gobierno federal, desde su perspectiva, minimice los hechos cuando involucran a funcionarios cercanos.

Finalmente, concluye que la controversia está lejos de cerrarse y anticipa que el tema continuará desarrollándose en las próximas semanas.

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