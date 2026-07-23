Caso Ernesto Ruffo Appel abre debate sobre justicia

| 13:48 | Redacción Uno TV | Uno TV

La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México y exmandatario de Baja California, generó cuestionamientos sobre la aplicación de la justicia en casos de alto perfil. En el comentario se mencionó que el exgobernador enfrenta acusaciones relacionadas con presunto huachicol fiscal, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Fernando Gómez Mont, sostiene que los elementos presentados por la autoridad son debatibles.

También se plantearon comparaciones con otros casos públicos que, según el análisis, no han sido investigados con la misma profundidad, abriendo el debate sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de procurar justicia.

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