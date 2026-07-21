¿Hablará el “Mayo” Zambada?

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La sentencia de cadena perpetua contra Ismael el “Mayo” Zambada representa, para Javier Solórzano, el desenlace que se esperaba para uno de los líderes históricos del narcotráfico. Durante su análisis, el periodista señala que el propio capo asumía que ese sería su destino y que incluso solicitó cumplir la condena en un hospital debido a las diversas enfermedades que padece.

Las dudas sobre una posible negociación

El periodista considera poco probable que un proceso judicial de esta magnitud ocurra sin algún tipo de intercambio de información con las autoridades estadounidenses. A su juicio, resulta difícil creer que el líder criminal no haya aportado datos durante las negociaciones relacionadas con su caso.

“Yo veo muy difícil que no lo haya hecho”, afirma.

Además, plantea que el deterioro en el estado de salud del capo podría modificar el curso del caso si en algún momento decide proporcionar más información.

Críticas por la actuación de las autoridades mexicanas

Otro de los ejes del análisis de Javier Solórzano es el cuestionamiento sobre por qué el “Mayo” Zambada nunca fue detenido en México, pese a que distintos gobiernos, de diferentes partidos políticos, estuvieron al frente del país durante décadas.

Al respecto, sostiene que la actuación de Estados Unidos se concentró en los delitos cometidos dentro de su territorio, mientras que en México persisten dudas sobre la falta de investigaciones y acciones contra quienes pudieran estar relacionados con el crimen organizado.

En ese contexto, menciona casos vinculados con Sinaloa, así como referencias a Rubén Rocha y Marina del Pilar Ávila, al considerar que continúan existiendo cuestionamientos públicos sobre esos temas.

Finalmente, Solórzano concluye que la condena contra el “Mayo” Zambada podría tener consecuencias más allá del ámbito criminal y advierte que el caso aún podría dar nuevos giros si el capo decide hablar sobre información que, según su análisis, podría involucrar a distintos actores.

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