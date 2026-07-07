“Se acabó el sueño”: el Mundial termina para México y arranca la rendición de cuentas

| 16:47 | Redacción Uno TV | Uno TV

México quedó eliminado del Mundial. En este análisis, Javier Sólorzano reflexiona sobre el desempeño de la Selección Mexicana, la diferencia frente a las grandes potencias del futbol y los retos que vienen con una nueva etapa encabezada por Rafa Márquez.

Durante el análisis, se reconoce que el equipo mostró una evolución a lo largo del torneo y que logró generar una conexión poco habitual con los seguidores.

“Hubo una comunión real entre un idilio entre el equipo y los aficionados, que no es muy común”.

Con el Mundial terminado para México, Solórzano sostiene que la atención pública vuelve a concentrarse en asuntos nacionales, entre ellos el caso de Ismael “Mayo” Zambada y las investigaciones relacionadas con la presunta actuación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano.

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