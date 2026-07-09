“Mayo” Zambada tensa la relación entre México y Estados Unidos

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El análisis de Javier Solórzano plantea que el caso de Ismael el “Mayo” Zambada continúa generando más preguntas que respuestas y mantiene bajo presión la relación entre México y Estados Unidos (EE.UU.). A dos años de los hechos, el periodista considera que persisten diversas inconsistencias tanto en la versión de las autoridades estadounidenses como en la respuesta del gobierno mexicano.

Desde el inicio de su comentario, Solórzano cuestiona la forma en que Zambada llegó a territorio estadounidense y señala que resulta difícil explicar cómo pudo concretarse el traslado sin conocimiento previo de las autoridades.

“¿Cómo es posible que haya llegado el señor Zambada a ese aeropuerto allá en Estados Unidos? Y llegando en el aeropuerto ya estaban esperándolo, ¿no?”, indica.

También hace referencia a las declaraciones del exembajador estadounidense, quien negó cualquier participación de agencias de su país en el operativo.

Rubén Rocha Moya, funcionarios y la creciente tensión bilateral

Otro de los ejes del análisis de Solórzano gira en torno a Rubén Rocha Moya y a las acusaciones que, según expone, Estados Unidos mantiene contra diversos personajes de la política mexicana por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El periodista sostiene que el fenómeno del crimen organizado suele mantener relaciones con estructuras políticas.

“El narcotráfico no puede existir en ningún país del mundo si no tiene una relación con la política, complacencias, yo le diría complicidades, como usted lo quiera ver”, comenta.

Asimismo, cuestiona que dos exfuncionarios mexicanos hayan decidido entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, hecho que considera un elemento que incrementa las dudas alrededor del caso.

En su análisis también menciona el cambio de tono del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, al considerar que la estrategia de mantener una “cabeza fría” ha dado paso a una postura más confrontativa frente a Washington.

Finalmente, Solórzano recuerda el distanciamiento que ocurrió con Ken Salazar, particularmente después de sus críticas a la elección del Poder Judicial, y advierte que, aunque Donald Trump ha permanecido relativamente silencioso sobre algunos asuntos, distintas dependencias estadounidenses continúan impulsando acciones relacionadas con México.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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