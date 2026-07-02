¿Por qué el futbol une a México en plena crisis?

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Los triunfos de la Selección Mexicana durante el Mundial han provocado celebraciones multitudinarias en distintas ciudades del país. Para el periodista Javier Solórzano, este fenómeno va más allá de lo deportivo y refleja la necesidad de la sociedad de encontrar espacios de unidad en medio de un contexto marcado por desafíos económicos y de seguridad.

En su análisis, sostiene que el entusiasmo colectivo responde, en parte, a las dificultades que enfrentan millones de mexicanos. “Han sido días muy rudos“, afirma, al mencionar problemáticas como la inseguridad, la falta de empleo y las complicaciones económicas que, desde su perspectiva, siguen presentes para una parte importante de la población.

Economía, empleo y gobernabilidad

Solórzano considera que el bajo crecimiento económico también influye en el estado de ánimo social. En su opinión, México enfrenta un escenario complicado debido al estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB), las presiones inflacionarias y las dificultades que atraviesan pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, sostiene que los gobiernos deben ejercer su responsabilidad para toda la ciudadanía. “Los gobiernos deben hacerlo, ejercer el poder para todos“, señala, al considerar que la gobernabilidad debe beneficiar al conjunto de la población y no únicamente a determinados sectores.

El futbol como punto de encuentro

De acuerdo con el análisis, el futbol representa un elemento de identidad nacional que ha permitido una reconciliación entre la Selección Mexicana y su afición, luego de años marcados por resultados decepcionantes y polémicas dentro del balompié nacional.

El periodista recuerda episodios como la eliminación rumbo al Mundial de 1974, el caso de los “Cachirules” y otros momentos complicados para ilustrar que la relación entre el equipo nacional y sus seguidores no siempre fue positiva.

Ahora, el periodista considera que existe un “idilio” entre jugadores y aficionados, situación que se refleja en las celebraciones masivas.

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