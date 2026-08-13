Caso Rocha Moya: México podría quedar en una posición vulnerable

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El caso de Rubén Rocha Moya continúa generando cuestionamientos y podría adquirir mayor relevancia en la relación entre México y Estados Unidos, de acuerdo con el análisis de Javier Solórzano.

El periodista señala que, aunque el paso del tiempo pudiera dar la impresión de que el caso se ha detenido, “sí pasa, sí pasa, sí pasa”, particularmente porque Estados Unidos considera el asunto de primera importancia.

Solórzano sostiene que Estados Unidos mantiene su intención de llevar a Rocha Moya y a otros señalados, por lo que eventualmente deberán presentarse las pruebas que sustentan las acusaciones.

El periodista advierte que el caso no desaparecerá simplemente con el paso del tiempo. Por el contrario, considera que si Estados Unidos presenta nuevos elementos, México tendrá que responder por las investigaciones realizadas en el país.

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