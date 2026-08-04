Crisis en examen UNAM: qué pasará con aspirantes

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El periodista Javier Solórzano expone que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta uno de los mayores cuestionamientos recientes sobre su proceso de admisión luego de detectar irregularidades en la aplicación de su examen para nuevos estudiantes. El caso generó preocupación debido al peso que tiene la institución como una de las universidades más importantes de México y América Latina.

El análisis señala que la UNAM mantiene un fuerte valor aspiracional para miles de jóvenes que buscan acceder a una educación superior de alto nivel y mejorar sus oportunidades profesionales.

La importancia del examen de admisión de la UNAM

De acuerdo con Solórzano, la universidad es considerada una institución clave para la movilidad social, debido a que representa una oportunidad para estudiantes y familias que buscan mejores condiciones económicas y académicas.

“Es una universidad muy importante para Iberoamérica, para México”, menciona al destacar la relevancia histórica y académica de la institución.

Además de su prestigio, el comunicador señala que sus instalaciones, centros de investigación y trayectoria académica son algunos de los factores que mantienen una alta demanda de ingreso.

Irregularidades ponen en duda el proceso

El problema surgió después de que se detectaran resultados considerados atípicos en el examen de admisión. Durante el análisis se plantea que algunas personas pudieron haber utilizado mecanismos indebidos para obtener ventajas.

Entre las posibles irregularidades se mencionan casos como la suplantación de identidad, filtración de reactivos o manipulación del examen antes de su aplicación.

“Hubo seguramente quien hizo el examen por otro”, afirma Solórzano al referirse a las posibles formas en que pudo alterarse el proceso.

También se señala que la aplicación a distancia, implementada principalmente durante la pandemia, representó un reto para los controles de seguridad.

La UNAM repetirá el examen para aspirantes

Ante esta situación, la institución tomó medidas para corregir el proceso. De acuerdo con el análisis de Javier Solórzano, la universidad volverá a aplicar el examen de admisión a aproximadamente 58 mil aspirantes.

La nueva evaluación busca garantizar que quienes obtuvieron buenos resultados realmente cumplieron con los criterios establecidos y que aquellos que incurrieron en prácticas indebidas no puedan acceder mediante ventajas ilegítimas.

“El examen lo van a hacer 58 mil, no los ciento y tantos mil”, explica sobre el nuevo procedimiento.

Un llamado para las universidades del país

El caso de la UNAM también abre una discusión sobre los mecanismos de ingreso en otras instituciones educativas indica el comunicador.

El análisis de Solórzano considera que la situación representa una llamada de atención para revisar los controles utilizados en los procesos de admisión y garantizar condiciones de igualdad entre estudiantes.

Aunque la universidad trabaja en resolver la problemática, el periodista menciona que podrían existir consecuencias posteriores derivadas de la pérdida de confianza en el proceso.

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