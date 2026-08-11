Dinero público para medios: ¿cuál debe ser el criterio?

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La discusión sobre el uso de los recursos públicos abre una pregunta central en la columna de Javier Solórzano: ¿de quién es el dinero del país? El periodista señala que, aunque la presidenta tiene atribuciones para tomar determinaciones sobre el gasto, lo relevante es conocer el criterio con el que se utiliza.

Solórzano cuestiona particularmente la distribución de recursos destinados a medios de comunicación. Recuerda que la presidenta ha señalado que no entrega dinero a determinados medios y plantea que el debate no debería centrarse únicamente en quién tiene las facultades para hacerlo, sino en cuáles son las razones para tomar esas decisiones.

“¿De quién es el dinero?”, insiste el periodista, al señalar que los recursos pertenecen a la población que paga impuestos, mientras que el Congreso es el encargado de determinar y aprobar los presupuestos.

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