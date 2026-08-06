Trump aprieta a México por CJNG y Michoacán

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La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión tras las recientes decisiones del gobierno de Donald Trump; un tema que analiza Javier Solórzano, quien sostiene que Washington mantiene una vigilancia permanente sobre el país y que esa estrategia no sólo se refleja en declaraciones públicas, sino también en acciones concretas, principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la situación de Michoacán.

Uno de los puntos centrales es la recompensa de 100 millones de dólares ofrecida por información relacionada con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para el periodista, la cifra evidencia la importancia que las autoridades estadounidenses conceden a esta organización criminal.

“Estados Unidos y Trump no va a dejar de poner su atención en México”, indica.

El periodista también considera que la estructura del grupo criminal no muestra cambios importantes y plantea que la organización mantiene una continuidad en sus principales liderazgos.

Sinaloa, Michoacán y la política bajo observación

Durante su análisis, Solórzano señala que Sinaloa continúa siendo un tema de interés para Estados Unidos, independientemente de que no siempre ocupe los reflectores. Asimismo, sostiene que existen investigaciones relacionadas con personajes de la política mexicana.

“Es evidente que hay un conjunto de investigaciones respecto a personajes de la política mexicana”, comenta.

El comentario también alcanza a Michoacán, estado que vuelve a ocupar un lugar relevante por la situación política y de seguridad, además de las disputas internas que, según expone, existen dentro de Morena.

La diversificación del crimen organizado

Otro aspecto destacado por el analista es la evolución de las actividades de los grupos criminales. Solórzano afirma que el narcotráfico ya no es su única fuente de ingresos y menciona delitos como la extorsión, el secuestro y el huachicol fiscal, fenómenos que, asegura, afectan directamente a distintos sectores productivos del país.

Como ejemplo, menciona la industria del aguacate, donde la violencia y las extorsiones han generado preocupación.

El aguacate mexicano y el impacto económico

El periodista también aborda la suspensión de las exportaciones mexicanas de aguacate como una decisión que tendría consecuencias para ambos países.

“El 80% del aguacate que se consume en Estados Unidos viene de México”, destaca Solórzano.

Además, recuerda el asesinato de un productor aguacatero ocurrido en Michoacán, hecho que utiliza para ilustrar el contexto de inseguridad que enfrenta esa actividad económica.

En la parte final de su análisis, Javier Solórzano sostiene que diversos asuntos relacionados con la seguridad y la política continúan presentes en la agenda estadounidense, aunque no siempre sean visibles públicamente, y considera que tarde o temprano podrían derivar en nuevas decisiones.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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