¿Regular medios o concentrar el poder?

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La propuesta para regular los medios de comunicación, las redes sociales y los contenidos informativos vuelve a colocarse en el centro del debate público y el periodista Javier Solórzano sostiene que este tipo de discusiones no son nuevas, pero considera indispensable analizar cuál es el verdadero propósito detrás de cualquier intento de regulación.

Regulación de medios y el derecho de las audiencias

El periodista señala que históricamente han existido preocupaciones legítimas para mejorar la organización de los medios y fortalecer el derecho de las audiencias. Sin embargo, advierte que también puede existir el riesgo de utilizar esas herramientas como mecanismos de control.

“A ver, ¿se quiere regular para qué? Este es el gran tema. ¿Para defender a las audiencias o para defenderse a sí mismos? O sea, ¿para que el Gobierno se defienda a sí mismo? Esa es una pregunta que no va a tener respuesta, pero esa es una pregunta que hay que inevitablemente hacerse”, plantea durante su análisis.

Solórzano recuerda que el derecho de las audiencias no es un tema nuevo y que ha formado parte de la discusión desde hace varias décadas con el desarrollo de la televisión.

Concentración del poder y quién decidiría los contenidos

Uno de los principales cuestionamientos del periodista es quién tendría la autoridad para determinar qué es información, qué es opinión o qué contenidos serían considerados válidos.

“¿Quién va a determinar? ¿Quién va a ser el gran tótem, el gran juez que va a determinar qué sí, qué no? Este es el gran asunto”, cuestiona.

Desde su perspectiva, el problema central no radica únicamente en la regulación, sino en que esa facultad pueda concentrarse en el Gobierno, lo que, afirma, representaría una concentración del poder y no un ejercicio de pluralidad.

Asimismo, relaciona esta discusión con otros cambios institucionales que, en su opinión, han significado la desaparición de organismos autónomos encargados de funciones como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

Finalmente, Javier Solórzano sostiene que sí es necesario debatir la organización de los medios, las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial, pero insiste en que el elemento clave es definir quién tendría la última palabra sobre los contenidos informativos.

“Aquí el asunto está quién es el tótem, quién decide. Yo doy mano, yo decido, entonces esto sí, esto no”, concluye.

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