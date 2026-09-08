PISA vuelve a exhibir los retos de la educación en México

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Los resultados de la prueba PISA vuelven a abrir el debate sobre el estado de la educación en México. Para Javier Solórzano, esta evaluación internacional es uno de los instrumentos utilizados para conocer las condiciones en las que se encuentran los estudiantes de distintos países.

Solórzano explica que la prueba busca conocer cómo se encuentran los alumnos en su proceso de desarrollo escolar mediante metodologías y mecanismos sustentados. Aunque reconoce que puede ser menospreciada o sobrevalorada, considera evidente su relevancia como herramienta de evaluación.

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