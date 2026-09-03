Cifras y falta de autocrítica tras Informe de Gobierno

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El periodista Javier Solórzano analizó la presentación del Segundo Informe de Gobierno y señaló que las cifras deben revisarse de manera integral para identificar tanto los avances como los problemas que persisten en temas como seguridad, inversión extranjera, programas sociales e impuestos.

Informe de Gobierno: cifras y diferentes interpretaciones

Solórzano señaló que existen diferentes formas de interpretar los datos presentados y puso como ejemplo la inversión extranjera directa, al considerar necesario distinguir entre la reinversión y la llegada de nueva inversión.

Otro de los temas abordados fue el financiamiento de los programas sociales. El periodista cuestionó el argumento de que estos se pagan con ahorros y sostuvo que dichos recursos provienen finalmente de los impuestos.

Seguridad, extorsión y secuestros

El periodista planteó que el análisis de la violencia debe considerar otros delitos, entre ellos la extorsión, los secuestros y los hechos violentos registrados en las calles. El periodista cuestionó además la falta de autocrítica y de una revisión integral de diversos asuntos, así como la ausencia de comentarios sobre gobernadores y exgobernadores.

Finalmente, planteó que una cosa es tomar distancia de determinados temas y otra establecer con claridad quién gobierna.

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