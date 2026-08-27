Rocha Moya, Morena y la disputa por el poder en Sinaloa

| 15:48 | Redacción | Uno TV

La situación política en Sinaloa entra en una nueva etapa con la designación de los coordinadores de la transformación, figuras que, de acuerdo con Javier Solórzano, podrían convertirse en futuros candidatos a las gubernaturas estatales.

Entre los nombres aparece la senadora Imelda Castro, cuya relación política con el gobernador Rubén Rocha Moya es cuestionada por el periodista.

Solórzano recuerda que Castro y Rocha Moya fueron compañeros de fórmula en el Senado y que la legisladora salió en distintas ocasiones en defensa del gobernador. Por ello, cuestiona que ahora se sostenga que Castro no tenía relación con Rocha Moya.

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