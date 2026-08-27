Rocha Moya, Morena y la disputa por el poder en Sinaloa

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La situación política en Sinaloa entra en una nueva etapa con la designación de los coordinadores de la transformación, figuras que, de acuerdo con Javier Solórzano, podrían convertirse en futuros candidatos a las gubernaturas estatales.

Entre los nombres aparece la senadora Imelda Castro, cuya relación política con el gobernador Rubén Rocha Moya es cuestionada por el periodista.

Solórzano recuerda que Castro y Rocha Moya fueron compañeros de fórmula en el Senado y que la legisladora salió en distintas ocasiones en defensa del gobernador. Por ello, cuestiona que ahora se sostenga que Castro no tenía relación con Rocha Moya.

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