Segundo informe de Sheinbaum llega con luces y sombras

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En opinión del periodista Javier Solórzano, el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre en un momento marcado por contrastes en materia de seguridad, economía y política. Para el comunicador, el país llega a esta etapa del sexenio con algunos indicadores positivos, pero también con problemas que generan incertidumbre.

Solórzano recuerda que los informes presidenciales han cambiado con el paso de los años. Desde su perspectiva, anteriormente las ceremonias estaban marcadas por las interrupciones con aplausos en el Congreso, mientras que actualmente observa una mayor distancia entre los poderes y considera que el diálogo con la oposición prácticamente no existe.

Seguridad y desapariciones generan dudas

Uno de los principales puntos de su análisis es la seguridad. El periodista reconoce una evolución positiva por la reducción en el número de delitos y homicidios, pero advierte que existe otro indicador que considera preocupante: el aumento de personas desaparecidas.

“Tenemos un menor número de delitos y menor número de homicidios, pero crece el número de desaparecidos”, señala Solórzano.

Un informe con luces y sombras

Para Javier Solórzano, el panorama político también presenta contrastes. Considera que existe una mayoría que continuará y que no observa un escenario en el que Morena pierda muchos de los estados que actualmente gobierna.

En ese contexto, resume el segundo informe como un ejercicio con “luces y sombras”, aunque considera que durante la jornada del informe predominarán los aspectos positivos, mientras que las críticas quedarán como la contraparte.

Finalmente, el periodista señala que el segundo informe marca una etapa relevante porque el sexenio llega a su mitad y comienza la ruta hacia 2027, año en el que habrá elecciones. También llama a no perder de vista el tema del petróleo.

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