López Beltrán, Trump y una controversia que crece

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La revocación de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán generó una nueva controversia entre México y Estados Unidos. Para el periodista Javier Solórzano, la atención alrededor del caso no es casual y podría estar relacionada con un proceso más amplio de investigaciones.

Solórzano considera que el gobierno mexicano ha manejado el asunto de manera complicada y que la decisión estadounidense terminó convirtiéndose, “a querer o no”, en un asunto de Estado.

El periodista recuerda que Estados Unidos tiene la facultad de decidir a quién concede una visa y a quién se la retira. Por ello, considera que el caso no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una confrontación política. Sin embargo, señala que detrás de la situación existen diversas observaciones que, desde su perspectiva, el gobierno mexicano no ha investigado.

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