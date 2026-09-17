Morena genera controversia por sus coordinadores

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Morena comenzó a dar a conocer a quienes denomina coordinadores de Defensa del Proceso de Transformación; sin embargo, se trataría de los futuros candidatos para las próximas elecciones de 2027 en las que 17 gubernaturas estarán en juego. El analista Javier Solórzano dijo que el partido ya definió a 10 coordinaciones, decisiones que inevitablemente han generado controversia.

En su opinión para Uno TV mencionó que Morena ya tiene, más que coordinadores, precandidatos, y cuestionó que estas actividades se desarrollen al margen de la ley mientras, a su consideración, el INE no interviene de manera suficiente. También señaló que han surgido conflictos en torno a los nombramientos y consideró que, en varios casos, da la impresión de que los gobernadores en funciones han influido en la definición de los perfiles.

Solórzano añadió que tanto Morena como la oposición incurren en prácticas similares y que el proceso electoral ya está en marcha. Finalmente, afirmó que la principal dificultad para el partido está en resolver sus problemas internos y que, si logra hacerlo, podrá mantenerse en el poder, mientras que la oposición, no aparece como un factor relevante.

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