López Beltrán pone a prueba a la 4T

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El analista Javier Solórzano consideró que “se va cerrando el círculo” en torno a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante una serie de señalamientos que, subrayó, necesitan ser investigados y comprobados.

En su opinión, para Uno TV, señaló que el punto central es determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones y si las autoridades tienen la voluntad política de hacerlo, particularmente ante menciones relacionadas con huachicol fiscal y negocios. Cualquier presunción, dijo, debe llevarse al terreno de la justicia para establecer si existen o no delitos.

El analista sostuvo que esta situación representa un dilema para la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a las implicaciones políticas que tendría investigar a una figura vinculada con su antecesor. Señaló que las decisiones que se tomen podrían repercutir en la gobernabilidad y en el ánimo ciudadano, por lo que planteó la necesidad de una justicia abierta y no discrecional. En su opinión, aunque Sheinbaum forma parte del movimiento de transformación, la mandataria tiene “su peso propio”.

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