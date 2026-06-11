Paso a paso para desbloquear tu tarjeta del Banco Bienestar

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Banco bienestar. Foto: Cuartoscuro

La tarjeta del Banco Bienestar es el medio por el cual millones de beneficiarios pueden acceder al dinero que les otorgan las becas, pensiones y más programas del Gobierno Federal. Por lo que, en caso de que se bloquee, será necesario seguir algunas medidas para poder recuperar el control y volver a tener acceso al dinero.

Guía rápida y práctica para desbloquear la tarjeta del Banco Bienestar

En caso de haber tecleado mal el NIP y que se haya bloqueado, el Banco del Bienestar destaca que el titular de la tarjeta deberá presentarse en la sucursal que le quede más cerca para poder hacer el trámite.

Para poder recuperar el control de la cuenta, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

El trámite se hace en las ventanillas de la sucursal del Banco Bienestar

de la del Solo lo podrá realizar la persona titular de la cuenta

de la Se deberá presentar la tarjeta del Banco Bienestar y una identificación oficial vigente

¿Tecleaste mal el NIP de tu tarjeta del #BancoDelBienestar y lo bloqueaste?



Acude a tu sucursal más cercana y solicita su desbloqueo en ventanilla. Este trámite solo podrá realizarlo la persona titular de la cuenta con su tarjeta del Banco del Bienestar e identificación oficial… pic.twitter.com/KD1huHnRzE — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) June 9, 2026

De esa manera, se devolverá el control de la tarjeta del Banco del Bienestar y las personas podrán tener, nuevamente, acceso a la cuenta y al dinero que, de manera periódica, depositan las autoridades.

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