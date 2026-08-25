Rocha Moya y el cambio de postura de Morena

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El periodista Javier Solórzano analizó la situación política relacionada con Rubén Rocha Moya y cuestionó las decisiones tomadas en los últimos días, así como el cambio de postura de integrantes de Morena frente al gobernador de Sinaloa.

Rocha Moya y el escenario político en Sinaloa

Solórzano señaló que el Congreso estatal no ha logrado ponerse de acuerdo sobre la designación de un gobernador interino y consideró que los distintos cargos políticos en la entidad mantienen vínculos con el grupo identificado como rochista.

“No hay que darle muchas vueltas. Todo lo que pasó con Rocha Moya desde el viernes hasta incluso hoy martes es el desfiguro“, afirmó.

El periodista también cuestionó que, semanas atrás, Rocha Moya recibiera respaldo político mientras enfrentaba señalamientos, pero que posteriormente algunas voces modificaran su posición.

Morena y la investigación de la FGR

Solórzano recordó que integrantes de Morena defendían la ausencia de pruebas contra Rocha Moya y mencionó que ahora existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Todo lo que decían hace una o dos semanas cambia de la noche a la mañana”, señaló.

También hizo referencia al caso de Inzunza y a las solicitudes para que deje su cargo con el objetivo de que pueda ser investigado.

Sobre el regreso de Rocha Moya a sus funciones, el periodista consideró que el proceso fue cuestionable y sostuvo que se pasó por encima de la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Obrador y el futuro político del caso

Durante su comentario, Solórzano planteó si el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene alguna participación en el caso, aunque aclaró que no cuenta con elementos para afirmarlo.

“Yo no lo sé. Yo no puedo decir si está metido. No tengo elementos”, expresó.

Finalmente, el periodista consideró que el caso de Rocha Moya refleja parte de los problemas que enfrenta la política mexicana y señaló el contexto de presión generado por los señalamientos provenientes de Estados Unidos.

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