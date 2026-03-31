Polémica en Palacio Nacional por mujer asoleándose en ventana

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Javier Solórzano cuestionó, en su colaboración con UnoTV, la forma en que se manejó el caso de una mujer captada en una ventana del tercer piso de Palacio Nacional, al considerar que la reacción oficial se centró en desacreditar la información, incluso mencionando inteligencia artificial, sin aclarar de inicio si los hechos eran reales o relevantes.

El analista señaló que el tema, difundido inicialmente por un periodista, evidenció una respuesta que evitó atender el fondo del asunto y optó por desviar la conversación hacia otros temas.

Solórzano sostuvo que más allá del hecho en sí, lo relevante es lo que refleja sobre la concepción del Palacio Nacional como espacio institucional y la manera en que se responde desde el poder. Afirmó que el problema no radica en la acción de la persona, sino en cómo se intentó minimizar y resolver el caso, lo que calificó como una reacción desordenada. “Se les hizo bolas”, resumió, al señalar que se pudieron dar explicaciones simples desde el inicio en lugar de generar confusión.

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