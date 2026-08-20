Tres hechos que sacuden la seguridad en México

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Javier Solórzano, analizó tres hechos relacionados con la seguridad que, de acuerdo con su lectura, marcaron la jornada: el caso del contralmirante Farías y el huachicol fiscal, el operativo contra personas cercanas al llamado “Tío Lako” y la detención en Ciudad de México del chofer de Melesio Cuen.

Casos de seguridad

Destacó que se determinó que el contralmirante Farías, a quien identificó como una pieza central en el caso del huachicol fiscal, será llevado a México.

El segundo hecho abordado fue la persecución del llamado “Tío Lako”, personaje que Solórzano relacionó con el manejo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

El tercer caso fue la detención, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de Ciudad de México, del hombre que habría sido chofer de Melesio Cuen.

Según el análisis de Solórzano, este personaje habría estado relacionado con el encuentro en el que presuntamente participarían el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el “Mayo” Zambada.

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