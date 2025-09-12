GENERANDO AUDIO...

El profesor Jesús Silva Herzog Márquez, de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, analizó los recientes cambios ocurridos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la implementación de una reforma judicial. Cuestionó el uso de rituales durante la investidura de los nuevos ministros y advirtió sobre la falta de preparación legal de los integrantes del máximo tribunal del país.

Cuestiona rituales en un Estado laico

Jesús Silva junto con José Cárdenas señalaron la contradicción de incorporar elementos como el Tedeum, copal e invocaciones a deidades indígenas en un país constitucionalmente laico, donde los servidores públicos tienen prohibido expresar públicamente sus creencias religiosas. Consideró que estas prácticas no corresponden con el carácter secular del Estado mexicano.

Advierte falta de conocimiento legal en nuevos ministros de SCJN

El académico expresó preocupación por la falta de conocimiento de los nuevos ministros sobre sus funciones y sobre el reglamento interno de la Suprema Corte, el cual redactaron recientemente. Indicó que esta situación podría afectar la interpretación adecuada de la Constitución, base de las decisiones judiciales.

Afirmó que la reforma judicial ha sustituido la experiencia y conocimientos de anteriores ministros y magistrados por decisiones sujetas a negociación política, lo que, dijo, compromete la seriedad del trabajo judicial. También mencionó que el presidente de la Suprema Corte felicitó públicamente al Poder Ejecutivo, lo que consideró una señal de debilitamiento de la separación de poderes.

Finalmente, advirtió sobre la declaración de un ministro que señaló que la Suprema Corte no debería revisar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, lo que implicaría una renuncia a su papel como garante de la legalidad constitucional en México.

