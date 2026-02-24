Operativo contra el “Mencho” era la batalla impostergable de Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Calificándolo como un acto de valentía y autonomía, Jesús Silva-Herzog Márquez celebró la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el operativo contra el “Mencho”, así como su distancia firme respecto a la política de “abrazos, no balazos” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la que a su juicio permitió el crecimiento desmedido de las organizaciones criminales hasta cederles el control de amplias porciones del territorio.

En Noticias en Claro, el especialista agregó que enfrentar a estos grupos era una “batalla impostergable”, pues el Estado no podía seguir “pateando el bote” ni esperar que la violencia se disipara sola mientras la economía y la seguridad nacional quedaban a merced de la delincuencia organizada.

Sin embargo, pese a reconocer la necesidad de la intervención, advirtió sobre una fase de incertidumbre y vulnerabilidad extrema debido a la enorme capacidad destructiva y el armamento de carteles como el Jalisco Nueva Generación, destacando como un punto valioso que, aunque existe cooperación con Estados Unidos, la conducción del operativo fue plenamente mexicana, lo que invalida las críticas de Donald Trump sobre una supuesta parálisis o miedo por parte de la mandataria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.