De aliado a crítico: Ken Salazar destapa preocupaciones en México por su libro

GENERANDO AUDIO...

La relación entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se deterioró tras una serie de diferencias que marcaron el cierre de una etapa de cercanía política y diplomática. Así lo analizó el politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez, quien abordó las revelaciones contenidas en un libro del exdiplomático estadounidense.

Durante la conversación, Jesús Silva-Herzog Márquez recordó que Ken Salazar mantuvo una relación muy cercana con el gobierno de López Obrador. Incluso señaló que el embajador tenía acceso constante a Palacio Nacional y que durante buena parte de su gestión sostuvo una postura favorable hacia la administración federal.

Para Jesús Silva-Herzog Márquez, el momento que marcó la ruptura ocurrió cuando Ken Salazar criticó públicamente la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano.

Según explicó, el embajador advirtió que dicha reforma podría afectar la construcción de un Estado de derecho y generar diversos problemas institucionales. A partir de esa postura, consideró que las puertas de Palacio Nacional comenzaron a cerrarse para el representante estadounidense.

El analista estimó que este episodio tuvo un peso mayor que las tensiones derivadas del caso de Ismael el “Mayo” Zambada, sobre el cual el gobierno mexicano insistió en obtener información sobre su captura y traslado a Estados Unidos.

Las revelaciones del libro de Ken Salazar

Otro de los puntos que llamó la atención de Jesús Silva-Herzog Márquez son los fragmentos difundidos por el periódico Reforma, en los que se menciona una presunta preocupación de López Obrador ante posibles declaraciones del “Mayo” Zambada.

De acuerdo con el análisis del académico, el contenido sugiere inquietudes relacionadas con posibles revelaciones que pudieran afectar a figuras políticas o exponer presuntos vínculos entre actores de poder y el crimen organizado.

Sin embargo, Silva-Herzog Márquez aclaró que estas referencias provienen de testimonios y comentarios citados en el libro, por lo que consideró relevante conocer la obra completa para entender el contexto de las afirmaciones.

Por qué el libro interesa a los analistas

Para Jesús Silva-Herzog Márquez, el valor del libro no radica únicamente en un posible ajuste de cuentas diplomático, sino en la visión que ofrece sobre la relación entre México y Estados Unidos durante el gobierno de López Obrador.

El académico consideró que las memorias de Ken Salazar podrían aportar elementos relevantes para comprender decisiones políticas, tensiones institucionales y la evolución de una de las relaciones diplomáticas más importantes para ambos países.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.