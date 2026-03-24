El proceso de la reforma electoral ha sido confuso y desordenado, ahora PT lleva mano

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La discusión sobre el Plan B de la reforma electoral ha generado cuestionamientos sobre el uso de la revocación de mandato en México. En el análisis, se plantea que este mecanismo podría pasar de ser una herramienta ciudadana a un instrumento de control político desde el poder.

Durante el debate, también se señaló que el proceso de reforma ha sido confuso y desordenado, sin una ruta clara desde sus primeras etapas. La falta de acuerdos dentro de la coalición gobernante ha complicado su avance en el Congreso.

Jesús Silva critica reforma electoral y revocación de mandato

El analista Jesús Silva Gersog Márquez advirtió que la revocación de mandato podría convertirse en un “plebiscito inducido” para ratificar el liderazgo presidencial, en lugar de funcionar como un mecanismo de rendición de cuentas ciudadana.

Señaló que el proceso de la reforma ha mostrado desorden político y falta de conducción dentro del gobierno y su coalición. Incluso con el respaldo de Morena y el Partido Verde, explicó, no se alcanzan los votos necesarios en el Senado, por lo que requieren el apoyo del Partido del Trabajo.

Silva destacó que esta situación evidencia fracturas internas, no solo entre aliados, sino dentro del propio bloque gobernante. Afirmó que el Partido del Trabajo ha encarecido su apoyo y que existen diferencias también con el Partido Verde.

Sobre el origen de la revocación de mandato, explicó que fue impulsada inicialmente como un mecanismo de respaldo político, pero advirtió que puede generar incertidumbre en un sistema democrático, ya que permitiría remover a un presidente sin que los ciudadanos decidan directamente a su sustituto.

También cuestionó la lógica del instrumento, al señalar que los ciudadanos ya eligen a un presidente por seis años, y que el castigo político debería darse en elecciones posteriores.

Finalmente, advirtió que incluir la revocación en el contexto electoral podría implicar la participación directa de la presidenta en campañas, lo que conlleva riesgos políticos y comparaciones con procesos anteriores.

La discusión sobre la reforma electoral y la revocación de mandato continuará en el Congreso en medio de divisiones internas.

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