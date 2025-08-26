La captura del “Mayo” Zambada es histórica, pero refleja desconfianza entre México y EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

En su espacio semanal, el especialista Jesús Silva Herzog abordó la reciente captura de Ismael “el Mayo” Zambada, considerado uno de los últimos grandes capos del narcotráfico en México.

Durante la charla, Jesús Silva subrayó que este operativo tiene dos dimensiones: histórica por el peso criminal del personaje, y política por la manera en que fue presentado como un espectáculo mediático en Estados Unidos.

Captura del Mayo Zambada, histórica pero también espectáculo

El analista destacó que Zambada representa el fin de una era del narcotráfico. “En el tablero de ajedrez sería el rey”, dijo, al recordar el poder que acumuló durante décadas. Sin embargo, apuntó que la forma en que se ejecutó y difundió su detención busca reforzar el mensaje político de la administración de Donald Trump frente al consumo de drogas en su país.

Sobre la colaboración entre gobiernos, Silva recalcó que la falta de transparencia en el traslado del capo muestra la desconfianza entre México y Estados Unidos. Señaló que este hermetismo refleja la necesidad de un acuerdo claro de seguridad bilateral que defina compromisos en blanco y negro.

“Yo creo que puede ser al mismo tiempo un evento histórico y ser un espectáculo, ser un circo. Efectivamente, se trata de un capo con largas décadas de preminencia criminal en nuestro país y, al mismo tiempo, esta captura se convierte en un espectáculo que magnifica el mensaje del gobierno de Estados Unidos”, expresó el académico.

Finalmente, comparó la figura del Mayo con mafiosos como los Gambino o Al Capone, aunque advirtió que el poder del narcotráfico mexicano es mucho más amplio y peligroso. La detención, enfatizó, no solo marca un antes y un después en la historia criminal de México, sino que también dejará secuelas en la seguridad de Sinaloa y en la relación bilateral con Washington.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]